https://static.news.ru/photo/a81dfcbe-2fbd-11ea-9ac4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В рождественскую ночь время работы Московских центральных диаметров продлится до 2:00, сообщили в пресс-службе дептранса Москвы. Благодаря МЦД пассажиры смогут посетить более 20 храмов Москвы и Московской области, добавили в ведомстве.

На МЦД-1 можно будет добраться до Георгиевского собора у станции «Одинцово», храма Рождества Христова у станции «Немчиновка», церкви Покрова в Филях у станции «Фили», Филаретовской церкви у станции «Тестовская», храма Воскресения Словущего у станции «Беговая», Софийской церкви у Савёловского вокзала, церкви Рождества Пресвятой Богородицы у станции «Окружная», Спасской церкви у станции «Водники», Сергиевской церкви у «Новодачной» и храма Преображения Господня у «Долгопрудной», уточняется в сообщении.

Пассажирам МЦД-2 в ночь на 7 января можно будет доехать до храма Воскресения Христова у станции «Подольск», церкви Священномученика Александра Подольского у «Силикатной», церкви иконы Всецарица у «Щербинки», церкви Марины Великомученицы у станции «Битца», Покровской церкви у станции «Покровское», церкви Михаила Архангела у «Царицыно», Никольской церкви у станции «Москворечье», храма Преподобного Василия Исповедника у станции «Москва-Товарная», Яковлевской церкви у станции «Курская», Знаменской церкви у станции «Рижская», храма Святителя Митрофана Воронежского у станции «Гражданская», Покровской церкви у станции «Покровское-Стрешнево», Преображенской церкви у станции «Трикотажная», Елисаветинского храма у «Опалихи».

У пассажиров Москвы и Подмосковья появился новый современный вид общественного транспорта с тактовым движением поездов, выгодными тарифами и новыми альтернативными маршрутами, заключили в пресс-службе министерства, говоря о МЦД.

Ранее NEWS.ru писал, что десятки тысяч москвичей встретили Новый год в метро.