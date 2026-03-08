Qatar Airways совершит вывозной рейс из Дохи в Москву 9 марта

Авиакомпания Qatar Airways намерена выполнить вывозной рейс для своих пассажиров из Дохи в Москву, сообщили представители посольства России в Катаре. Полет состоится уже в понедельник, 9 марта. Самолет пройдет по безопасному воздушному коридору.

Qatar Airways предварительно сообщает о выполнении 9 марта в 08:05 по местному времени рейса для пассажиров этой авиакомпании по маршруту Доха (Международный аэропорт Хамад — DOH) — Москва (Международный аэропорт Шереметьево — SVO) с использованием безопасного воздушного коридора, — говорится в заявлении.

При этом авиакомпания не исключает возможность организации второго подобного рейса. При формировании списков на вывоз приоритет отдается пассажирам с детьми, пожилым людям и тем, кто нуждается в срочной медицинской помощи.

Ранее посольство России в Дохе сообщило, что вместе с туристическими и транспортными компаниями прорабатывает вопрос выезда россиян из Катара через территорию Саудовской Аравии. Речь идет о пассажирах круизных лайнеров Celestyal Journey и Mein Schiff V.