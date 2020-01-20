Президент России Владимир Путин предложил Совету Федерации кандидатуру замглавы Следственного комитета Игоря Краснова на пост главы Генпрокуратуры. Об этом сообщил Кремль.
В пресс-службе главы страны пояснили, что нынешний генеральный прокурор Юрий Чайка будет освобождён от должности из-за перехода на другую работу,
Президент внёс кандидатуру заместителя председателя Следственного комитета РФ Игоря Краснова на должность генерального прокурора РФ, — указано в сообщении.
Ранее бывший премьер-министр Дмитрий Медведев рассказал о переходе на новою должность. Как писал NEWS.ru, экс-глава кабмина подчеркнул, что в его назначении на новый пост нет ничего неожиданного.
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