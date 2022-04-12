Путин объяснил, почему ему не нужны генеральские звания
Путин заявил, что ему не нужны генеральские звания
Полина Шестак
Полина Шестак
16:56, 12 апреля 2022
Владимир ПутинФото: kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный, что не нуждается в генеральских званиях. По его мнению, он и так верно служит народу, а погоны нужны военным, передаёт ТАСС.
Я верно служу народу, и мне военные звания не нужны. Они в первую очередь нужны военным, — заявил он.
В начале февраля Лукашенко заявил, что хотел бы получить звание полковника российской армии. В случае если он его получит, белорусский лидер обещал присвоить Путину звание генерала.
Ранее Лукашенко заявил о готовности Минска упрочить единство с российским государством. По его словам, партнёрство стран-соседей будет обеспечено в любом случае независимо от внешнеполитической обстановки.