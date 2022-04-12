Путин объяснил, почему ему не нужны генеральские звания

Президент России Владимир Путин заявил на совместной пресс-конференции с белорусским коллегой Александром Лукашенко на космодроме Восточный, что не нуждается в генеральских званиях. По его мнению, он и так верно служит народу, а погоны нужны военным, передаёт ТАСС.

Я верно служу народу, и мне военные звания не нужны. Они в первую очередь нужны военным, — заявил он.

В начале февраля Лукашенко заявил, что хотел бы получить звание полковника российской армии. В случае если он его получит, белорусский лидер обещал присвоить Путину звание генерала.

Ранее Лукашенко заявил о готовности Минска упрочить единство с российским государством. По его словам, партнёрство стран-соседей будет обеспечено в любом случае независимо от внешнеполитической обстановки.