Путин поручил оформить членство РФ в Международной организации по миграции

Президент России Владимир Путин распорядился оформить членство страны в Международной организации по миграции. Соответствующая информация была размещена на сайте Кремля.
Правительству РФ обеспечить оформление вступления РФ в Международную организацию по миграции в порядке, предусмотренном уставом Международной организации по миграции, — говорится в сообщении.
Отмечается, что доклад по этому вопросу должен быть сделан до 1 декабря 2020 года. Помимо этого, российский лидер поручил МВД, МИД, Минздраву и Минтруду обеспечить эффективное участие России в работе данной организации. Также должны быть учтены национальные интересы.
Ранее NEWS.ru писал, что Путин поручил МИД помочь Минздраву в налаживании зарубежных контактов. Глава государства отметил, что практически все иностранные партнёры Москвы изъявили желание работать совместно и предложили варианты сотрудничества.
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