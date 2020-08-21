Путин поручил оформить членство РФ в Международной организации по миграции

https://static.news.ru/photo/f2c478ce-e3bd-11ea-8006-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин распорядился оформить членство страны в Международной организации по миграции. Соответствующая информация была размещена на сайте Кремля.

Правительству РФ обеспечить оформление вступления РФ в Международную организацию по миграции в порядке, предусмотренном уставом Международной организации по миграции, — говорится в сообщении.

Отмечается, что доклад по этому вопросу должен быть сделан до 1 декабря 2020 года. Помимо этого, российский лидер поручил МВД, МИД, Минздраву и Минтруду обеспечить эффективное участие России в работе данной организации. Также должны быть учтены национальные интересы.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин поручил МИД помочь Минздраву в налаживании зарубежных контактов. Глава государства отметил, что практически все иностранные партнёры Москвы изъявили желание работать совместно и предложили варианты сотрудничества.