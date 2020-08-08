Путин подписал указ об утверждении госполитики в отношении казачества

https://static.news.ru/photo/eea3caa2-da57-11ea-a212-fa163e074e61_660.jpg Фото: Viktor Pogontsev/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал указ об утверждении государственной политики в отношении российского казачества. Он будет действовать в течение 2021-2030 годов.

В целях обеспечения реализации государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества постановляю: Утвердить прилагаемую Стратегию государственной политики Российской Федерации в отношении российского казачества на 2021 - 2030 годы, — цитирует текст документа ТАСС.

Основной целью политики в этой сфере является консолидация, использование и сохранение культуры казачества. Также в указе отмечена необходимость привлечения объединения к государственной и другой службе.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин отменил ношение каракулевых шапок высшими офицерами ВС России. Соответствующий указ был опубликован в базе нормативно-правовых актов.