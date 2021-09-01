Путин назвал школьникам один из критериев успеха

Президент России Владимир Путин во время встречи с учащимися школы Всероссийского детского центра «Океан» во Владивостоке заявил, что одним из главных критериев эффективности является умение работать в коллективе.

Он отметил, что этому трудно научиться, если всё время заниматься в онлайн-режиме.

Это же невозможно. Значит, один уже из возможных критериев успеха, который должен человека сопровождать, будет утрачен, — сказал президент России.

Глава государства также рассказал учащимся об истории России, о революции 1917 года и крушении СССР, которые приводили к разрушению «российской государственности».