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Пушков прокомментировал слова Чубайса о ненависти к советской власти

19:49, 15 мая 2021
Алексей Пушков Алексей Пушков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти. Свою реакцию политик разместил в Twitter.

Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний, — отметил Пушков в своём аккаунте.

По мнению сенатора, без этой оценки «картина получается неполной».

Ранее спецпредставитель президента РФ по международным организациям Анатолий Чубайс признался в ненависти к советской власти из-за атмосферы вранья. По его мнению, всё сказанное и услышанное в те времена являлось абсолютной ложью.

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