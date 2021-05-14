Пушков прокомментировал слова Чубайса о ненависти к советской власти

Сенатор Алексей Пушков ответил на заявление спецпредставителя президента по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолия Чубайса о ненависти к советской власти. Свою реакцию политик разместил в Twitter.
Хотелось бы услышать его оценку обещаний реформаторов с ним во главе и оценку той омерзительной правды, которая вышла наружу после этих обещаний, — отметил Пушков в своём аккаунте.
По мнению сенатора, без этой оценки «картина получается неполной».
Ранее спецпредставитель президента РФ по международным организациям Анатолий Чубайс признался в ненависти к советской власти из-за атмосферы вранья. По его мнению, всё сказанное и услышанное в те времена являлось абсолютной ложью.