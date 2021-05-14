Пушков прокомментировал слова Чубайса о ненависти к советской власти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Возможность ограничения работы мессенджера WhatsApp в России не обсуждается. При этом новая политика конфиденциальности требует анализа Роскомнадзора в точки зрения нарушения прав граждан. Об этом заявил ТАСС глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

О блокировке и замедлении WhatsApp сегодня разговор не идёт. Разговор идёт о том, что нам необходимо проанализировать и оценить те изменения в пользовательское соглашение, которые сейчас в ультимативном порядке предлагаются...