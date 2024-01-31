Проверявшему шахту «Листвяжная» инспектору Ростехнадзора вынесли приговор Экс-инспектора шахты «Листвяжная» Винокурова приговорили к пяти годам колонии

Фото: Пресс-служба МЧС РФ/РИА Новости

Спасатели МЧС РФ перед спуском в шахту «Листвяжная» для ликвидации последствий аварии, которая произошла 25 ноября 2021 года

Суд приговорил к пяти годам лишения свободы экс-инспектора Ростехнадзора Сергея Винокурова за попытку скрыть ненадлежащие проверки шахты «Листвяжная» перед аварией, в результате которой погиб 51 горняк, передает ТАСС. Поскольку он является фигурантом еще одного уголовного дела о взяточничестве, суммарный срок его заключения составит шесть лет. Отбывать срок осужденный будет в колонии общего режима.

Признать Винокурова <...> виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ <...>, окончательно назначить наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, — говорится в сообщении.

Авария на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области произошла 25 ноября 2021 года на глубине 250 метров. Произошедшее на шахте стало одной самых масштабных трагедий в этой отрасли. На момент взрыва метана и последовавшего затем задымления под землей находились 285 человек. Большую часть людей удалось вывести. В результате ЧП погиб 51 человек: 46 шахтеров и пять горноспасателей.

В конце октября на шахте имени Костенко в Карагандинской области Казахстана произошла авария. Ее причиной стал взрыв газометана. В момент трагедии под землей находились 252 шахтера, из которых 206 удалось вывести на поверхность. Поисковые работы осложнялись отсутствием электроэнергии, большой протяженностью горных выработок, наличием множества разрушенных механизмов. Погибло в общей сложности 46 человек.