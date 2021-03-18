Президент поздравил крымчан с годовщиной воссоединения с РФ

https://static.news.ru/photo/cc0e8110-87dd-11eb-b30f-96000091f725_660.jpg Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Седьмая годовщина воссоединения Крыма и Севастополя с Россией — это большой праздник для всей страны. Об этом в четверг, 18 марта, заявил президент РФ Владимир Путин, поздравляя жителей полуострова и города.

Национальный лидер провёл встречу с представителями крымской и севастопольской общественности в формате видеоконференции. Глава государства подчеркнул, что дата воссоединения, произошедшего в 2014 году, является поистине исторической.

Я очень рад всех вас приветствовать и, конечно, поздравить с седьмой годовщиной воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Это праздник для всех нас, для всей нашей страны — большой, огромной России, — цитирует Путина РИА Новости.

Крым и Севастополь вошли в состав РФ весной 2014 года по результатам всенародного референдума. Украина и большинство стран Запада не признали результаты референдума.

Как ранее передавал NEWS.ru, Крым и Севастополь в 2014 году, став частью России, оставили позади своё гнетущее и тёмное безвременье, которое началось в 1954 году после решения генсека Никиты Хрущёва отдать полуостров Украине. Такое заявление сделал руководитель СВР Сергей Нарышкин.