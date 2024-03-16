Предсказание СВО, Навальный, религия, концерты: куда пропал рэпер Дельфин

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Музыкант, поэт Дельфин (Андрей Лысиков) выступает на фестивале «Ласточка Summet»

Музыкант Андрей Лысиков, более известный как Дельфин, 15 марта выступил с концертом в Тюмени. Как сейчас живет артист, что он говорил о войне, политике Алексее Навальном и религии?

Где сейчас Дельфин

В настоящее время Дельфин продолжает заниматься творчеством, дает концерты. Так, 15 марта он выступил в Тюмени в местном «Глав клубе». Как отмечают журналисты портала 72.RU, на шоу музыканта пришли сотни зрителей.

Выступление Дельфина в Тюмени длилось почти два часа. За это время Лысиков исполнил более 10 песен. Прозвучали такие хиты, как «Любовь», «Весна», «Серебро», «Надо», «Дверь», «Я» и «Бесконечность».

Отмечается, что Дельфин во время концерта совсем не общался со зрителями, а только пел. Артист также не вышел на бис. Такая манера выступления типична для экс-участника группы «Мальчишник», подчеркивает СМИ.

16 марта у Дельфина запланирован концерт в Екатеринбурге, где он выступит перед поклонниками в клубе «Фабрика». На следующий день музыкант приедет в Пермь, шоу состоится в клубе Radius Concert Hall.

В марте 2023 года Дельфин выпустил последний на настоящий момент альбом под названием «Прощай оружие». Пластинка состоит из девяти треков, а ее обложкой стал снимок британского фотографа Грейс Робертсон 1955 года с изображением молодой пары, наблюдающей за прибоем. Это фото, по мнению Лысикова, максимально точно иллюстрирует настроение пластинки, а именно взаимоотношения двух любящих друг друга людей.

Дельфин рассказывал, что название альбома «Прощай оружие» было вдохновлено одноименным романом американского писателя Эрнеста Хемингуэя, в котором рассказывается о любви на фоне Первой мировой войны. В интервью «Коммерсанту» музыкант пояснил, что считает самым разрушительным оружием в мире человеческую глупость.

«Хочу отметить, что альбом называется „ПРОЩАЙ ОРУЖИЕ“ — заглавными буквами, без знаков препинания. А самым разрушительным оружием как сегодня, так и вчера, так и в будущем я считаю человеческую глупость», — отмечал исполнитель.

Дельфин предсказал СВО?

В 2018 году у Дельфина вышел десятый студийный альбом под названием «442», в котором музыкант часто упоминает войну. В одном из интервью Лысиков пояснил, что речь в треках с этой пластинки идет не о какой-то конкретной войне.

«Наверное, речь идет в целом о современной войне, которая зачастую неоправданна. И люди, которые в ней участвуют, особенно в качестве исполнителей приказов, это просто люди, исполняющие совершенно определенную чужую волю тех, кто ими манипулирует. Причем даже не как людьми, а как какой-то субстанцией», — говорил он в 2018 году.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости Музыкант, поэт Дельфин (Андрей Лысиков) выступает на фестивале «Ласточка Summet»

В этом же интервью Дельфин предположил, что россиян готовят к войне. Свою позицию он аргументировал несколькими примерами.

«Сейчас по городу развешаны рекламные билборды Юнармии с изображением детей, а по телевизору предлагают выбрать название поинтереснее для наших новых ядерных ракет. Почти каждый день доносятся новости о том, какие мы крутые вояки и всех победили. И все в таком духе. Нас, очевидно, готовят к войне», — делился музыкант шесть лет назад.

В 2023 году в беседе с «Коммерсантом» Дельфин ответил на вопрос о своих чувствах по поводу того, что его песни с «442» и следующего альбом «Край» (2019 год) оказались пророческими на фоне начатой Россией специальной военной операции.

«Я чувствую, что все бессмысленно. Что всем все равно, мягко скажем. Чувствую, что все это лишь красивые слова, тонущие в потоке всеобщего безумия. Что глупость человеческая неиссякаема и неисповедима», — признавался певец.

Что Дельфин говорил о религии и Навальном

В одном из интервью 2001 года Дельфин заявил, что не верит в Бога и является атеистом. При этом он отмечал, что некая высшая сила в мире есть.

«Вот если, к примеру, ты делаешь что-то плохое, это плохое к тебе обязательно вернется. <...> Но основной массе людей необходимо во что-то верить», — говорил Лысиков, подчеркивая, что верит в судьбу и своих друзей.

Спустя 22 года Дельфин сказал, что его отношения с религией «в ее лубочном смысле складывались никак».

«Во всех остальных смыслах — это обширное поле для размышлений», — заявил артист.

В интервью 2018 года Дельфин указал, что политик Алексей Навальный не подходит на роль лидера. Он также критически отнесся к сравнению Навального с первым президентом России Борисом Ельциным.

«Этот человек (Навальный. — NEWS.ru) меня вообще не убеждает, для меня он даже физиономически не подходит на роль лидера. У Ельцина хотя бы харизма была такого деда, отца, мужика, несмотря ни на что. А этот какой-то... Это, конечно, сугубо мое личное мнение. Возможно, людям нравится», — подчеркивал Дельфин.

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