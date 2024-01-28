Появилось видео с попытками бойцов ВСУ скрыться от ударов ВС России Военэксперт Рожин показал видео работы российских БПЛА на левом берегу Днепра

Фото: МО РФ

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором видно, как украинские военные пытаются скрыться от российских ударов на левом берегу Днепра. Как отметил аналитик, кадры сняты в районе села Крынки в Херсонской области.

Вот так вот выглядят действия украинских военных на нашем берегу. Бегают среди воронок от артиллерийских снарядов от наших сбросов с БПЛА. И отстреливаются из руин, вызывая огонь своей артиллерии на наши штурмовые группы, — подписал он ролик.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удар по военной технике Вооруженных сил Украины на Кураховском направлении с применением беспилотных летательных аппаратов «Ланцет». На видео, распространившемся в Сети, показано, как оператор беспилотника-камикадзе одним точным ударом поразил танк противника.

До этого военный корреспондент Андрей Руденко показал кадры работы операторов «Ланцетов» на Донецком направлении в зоне СВО. На опубликованных видео беспилотники поразили украинское оружие стандартного для НАТО калибра 155 мм. По словам журналиста, украинским военным стало опасно выезжать на огневые позиции из-за ведущейся на них охоты с воздуха.