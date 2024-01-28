Охота «Ланцета» на гаубицу ВСУ западного образца попала на видео Военкор Руденко показал видео уничтожения орудия ВСУ на Донецком направлении

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Андрей Руденко опубликовал в своем Telegram-канале видео, на котором российский беспилотный летательный аппарат «Ланцет» уничтожает украинское орудие стандартного для НАТО калибра 155 мм. Журналист добавил, что солдатам ВСУ стало опасно выезжать на огневые позиции из-за ведущейся на них с воздуха охоты.

Охота на артиллерию западного образца. «Ланцет» на Донецком направлении уничтожает орудие калибром 155 мм, — написал Руденко.

Руденко ранее также опубликовал видео пораженного опорного пункта Вооруженных сил Украины. Как отмечается, его уничтожили бойцы ВС России группировки «Восток». На кадрах видно разрушенное укрепление, рядом с которым лежат тела убитых солдат противника.

До этого военкор показал кадры, на которых экипажи штурмовой авиации Су-25 Воздушно-космических сил (ВКС) России бьют по опорным пунктам и живой силе ВСУ на Донецком направлении. Как отметил журналист, удар был нанесен неуправляемыми авиационными ракетами.

Ранее в Минобороны России рассказали, что на территории Херсонской области экипаж российского танка Т-62М уничтожил с закрытой огневой позиции опорный пункт ВСУ на правом берегу реки Днепр. Корректируемый огонь велся с расстояния около 3 км. Потери противника составили до 15 военнослужащих, как убитых, так и раненых.