Появились детали массированной ночной атаки на Украину Mash: ВС РФ ударили по Украине рекордным количеством беспилотников и ракет

Российские войска в ходе атаки в ночь с 20 на 21 июля ударили по Украине рекордным количеством беспилотников и ракет, сообщает Telegram-канал Mash. В частности, отмечается, что в Киеве ВС РФ ударили по ракетостроительному военному заводу «Артем». В Минобороны РФ эту информацию пока не комментировали.

Также в Ивано-Франковске основным объектом удара стала взлетно-посадочная полоса ВСУ. В результате атаки повреждены самолеты, техника и ангары, в которых находилось западное вооружение.

Сообщается, что в Киевской, Хмельницкой и Николаевской областях продолжается разведка с помощью дронов с целью обнаружения новых целей. По предварительным данным, поражены объекты энергетической инфраструктуры и логистические центры.

Ранее сообщалось, что киевский военный завод «Артем», выпускающий ракеты класса «воздух — воздух» и оборудование для авиации, получил серьезные повреждения в результате ночных ударов. Объект находится рядом со станцией метро «Лукьяновская», вблизи центра украинской столицы. Минобороны РФ информацию не комментировало.