Поворотный момент в СВО: как армия России сменила тактику, что будет дальше

Фото: МО РФ

Недавно президент России Владимир Путин заявил, что РФ была вынуждена отвечать на украинские удары по своим энергообъектам. Что известно об ударах ВС РФ по инфраструктуре ВСУ, как это скажется на ходе спецоперации, наступил ли в СВО переломный момент?

Что известно об ударах по энергообъектам ВСУ

11 апреля Путин в ходе переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко заявил о вынужденном ответе Москвы на украинские удары по энергетическим объектам России.

«В энергетике, к сожалению, мы наблюдали серию ударов по нашим энергообъектам в последнее время и вынуждены были отвечать», — отметил глава государства.

Также президент уточнил, что Россия исходя из гуманитарных соображений зимой «не наносила никаких ударов».

«Имею в виду, что не хотели оставить без энергоснабжения социальные учреждения, больницы и так далее. Но после серии ударов по нашим энергообъектам вынуждены были ответить», — подчеркнул Путин.

Фото: t.me/s/dsns_telegram

В ночь на 11 апреля ВС РФ нанесли массированный удар по военным объектам топливно-энергетического комплекса Украины. Министерство обороны РФ назвало атаку ответом на попытки Киева поразить предприятия нефтегазовой отрасли и энергетики на территории России. В ведомстве заявили, что в результате обстрелов пострадала украинская военная промышленность, сорвана переброска резервов и затруднено снабжение ВСУ топливом. Среди пораженных объектов, по информации военкора Александра Коца, оказалась самая мощная электростанция Киевской области — Трипольская ТЭС.

14 апреля в Министерстве энергетики Украины сообщили, что оборудование энергетических объектов и линий электропередачи получило повреждения сразу в нескольких областях страны. По данным ведомства, разрушения зафиксированы в Харьковской, Днепропетровской и Черниговской областях. Кроме того, произошел пожар на высоковольтных подстанциях в Одесской области.

Массированные удары по военной инфраструктуре Украины участились в прошлом месяце. 22 марта ВС РФ поразили объекты ВСУ как минимум в 12 регионах страны. Глава «Укрэнерго» Владимир Кудрицкий назвал эту атаку крупнейшей с начала конфликта. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявлял, что удары наносились с применением различных видов вооружений. Минобороны РФ отмечало, что удары наносились с использованием БПЛА и ракет разных типов.

ВС РФ сменили тактику — как это повлияет на ход СВО

Недавно британская газета The Financial Times со ссылкой на украинских чиновников писала, что Россия сменила тактику ударов по энергетическим объектам ВСУ. Как отмечалось в материале издания, ущерб для Украины стал хуже, чем в зимний период 2022–2023 годов.

Фото: t.me/s/dsns_telegram

Экономист Василий Колташов считает, что нехватка электроэнергии, которую вырабатывали разрушенные станции, напрямую отражается на производственных и ремонтных мощностях ВСУ. А это, в свою очередь, влияет на боеспособность украинских войск.

Ресурсов для того, чтобы решить возникшие проблемы, по словам Колташова, у Киева сейчас нет. Против украинских властей играет и экономический кризис, который повлекут за собой российские обстрелы, подчеркивает экономист.

Колташов добавил, что разрушение энергетической и транспортной инфраструктуры, используемой ВСУ, — один из факторов, напрямую влияющих на успех России в украинском конфликте.

В СВО наступил поворотный момент?

Американский телеканал CNN 14 апреля со ссылкой на директора киевского Центра исследований энергетической промышленности Александра Харченко сообщил, что в специальной военной операции наступил поворотный момент после того, как Россия стала наносить удары по энергетической инфраструктуре ВСУ. По словам украинского чиновника, значительное число ракет и дронов единовременно сосредоточились на выборочных объектах.

«Новая стратегия состоит из массированных ракетных ударов по конкретным целям. Их тактика изменилась — к сожалению, не в лучшую сторону для нас», — констатировал Харченко.

Фото: МО РФ

В публикации также отмечается, что в первые два года спецоперации удары российской стороны были более разрозненными. Теперь же они стали приобретать более точный характер.

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