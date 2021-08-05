Попова рассказала, как в РФ пройдёт 1 сентября

В случае соблюдения предписанных мер по профилактике и борьбе с новой коронавирусной инфекцией учебный год на всей территории России начнётся без ограничений. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По мнению Поповой, если будут соблюдаться все правила, то дополнительного осложнения эпидемиологической ситуации возникнуть не должно.

Мы очень надеемся, что 1 сентября, и у нас есть основания для такой надежды, на всей территории РФ пройдёт в очном формате и мы не будем вынуждены вводить какие-либо ограничения ни в одном из регионов, — сказала глава Роспотребнадзора.

Она также выразила надежду, что при соблюдении всех установленных правил однажды настанет день, когда их отмена окажется совершенно безопасной.

Ранее Анна Попова сообщила о том. что вакцинация от коронавируса для студентов российских вузов не является обязательной процедурой, однако им рекомендуется привиться.