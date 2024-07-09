Политолог объяснил разницу в отношении Моди к Путину и Байдену Марков: Моди любит Путина как брата по борьбе с западными колонизаторами

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

Нарендра Моди

Премьер-министр Индии Нарендра Моди любит президента России Владимира Путина за его борьбу с западным колониализмом, в то же время испытывая ненависть к американскому лидеру Джо Байдену как колонизатору, написал в своем Telegram-канале политолог Сергей Марков. Так он прокомментировал фотографию, на которой глава индийского правительства сухо жмет руку Байдену на саммите G7 в Италии, и то, как обнимается с Путиным в ходе визита в Москву.

Моди ненавидит Байдена как колонизатора и Моди любит Путина как брата по борьбе с западными колонизаторами, — написал Марков.

Ранее Сергей Марков не согласился с мнением украинской пропаганды о том, что главной темой визита Нарендры Моди в Россию станет просьба к Москве не вербовать индийских граждан для участия в спецоперации, а также отпустить тех, кто уже сражается в зоне конфликта. По его словам, Моди, наоборот, только рад и хотел бы, чтобы больше индийцев уехали на СВО.

До этого политолог сделал предположение, что одной из причин поражения «Национального объединения» Ле Пен на внеочередных парламентских выборах во Франции стали ее заявления о том, что ее правительство будет и дальше поддерживать Украину. По его мнению, французы считают специальную военную операцию на Украине конфликтом Соединенных Штатов и Великобритании против России и не хотят, чтобы независимая Франция принимала в этом активное участие.