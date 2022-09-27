Пенсионерам рассказали, какие изменения их ждут в 2023 году Юрист Соловьев: центры реабилитации пенсионеров станут отдельными подразделениями

Фото: Tatiana Morozova/Russian Look/Global Look Press

Пенсионный фонд России (ПФР) и Фонс социального страхования (ФСС) с 2023 года станут единым «Фондом пенсионного и социального страхования России». При этом все функции прежних организаций там сохранятся. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал юрист Иван Соловьев. Он подчеркнул, что объединение не приведет к снижению выплат для пенсионеров.

Из нового: центры реабилитации будут выделены в отдельные подразделения, а прием граждан будет вестись в единых клиентских службах, — рассказал Соловьев.

Он также напомнил, что Минтруд разработал параметры индексации страховой пенсии для неработающих пенсионеров на 2023–2025 годы. Согласно этим параметрам пенсия будет расти в среднем на 6,8% в год и к 2024 году составит, в среднем, 24 477 рублей. Также увеличится фиксированная выплата к страховой пенсии. Индексация выплат для работающих пенсионеров пересчитают.

По словам Соловьева, пенсионные выплаты в случае потери кормильца с 1 января 2023 года будут назначаться в беззаявительном порядке на основании реестров ЗАГС и сведений, направляемых в ПФР. В настоящее время подобным образом назначаются пенсии по инвалидности.

Ранее кандидат политических наук Кирилл Парфенов заявил, что прибавка к пенсии при исполнении 80 лет положена только тем, кто получает страховую пенсию по старости. Платят ее по умолчанию, писать каких-либо заявлений не требуется, отметил он.