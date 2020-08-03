Пассажирский самолёт Ил-114-300 впервые поднимется в воздух в сентябре

https://static.news.ru/photo/b51a8bb0-d578-11ea-af2e-fa163e074e61_660.jpg Ил-114-300 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Турбовинтовой самолёт Ил-114-300 совершит первый полёт в сентябре этого года. Об этом заявил глава Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Самолёт уже собран, самолёт проходит наземную отработку, готовится к первому вылету. Я думаю, что в сентябре, по нашим планам, мы эту машину поднимем в Подмосковье, в Жуковском, — рассказал Слюсарь.

По его словам, машина будет использоваться в труднодоступных регионах. Она заменит самолёты Ан-24, Q400 и другие. Гражданская версия рассчитана на 68 пассажиров. Скорость самолёта составит 500 км/ч. Его можно использовать в любую погоду, для взлёта и посадки он может пользоваться грунтовыми ВВП.

Мы планируем помимо гражданской версии сделать ещё и версию для наших спецзаказчиков. Это тоже очень востребовано, потому что меняет как раз те самолёты, которые сейчас, «ильюшинские», старые, — рассказал Слюсарь, передаёт ТАСС.

В год будет производиться до 12 таких самолётов. Сборка будет налажена на Луховицком авиационном заводе имени П. А. Воронина.

Ил-114-300 был разработан советскими конструкторами в 80-х годах. В Узбекистане было выпущено около 20 машин. Самолёт пойдёт в серию в 2023 году.

NEWS.ru писал, что Минобороны РФ обнародовало видео переброски истребителя МиГ-29 из Московской в Тверскую область.