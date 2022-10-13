«Останется лунная поверхность»: предложен новый план ударов по Украине Военный эксперт Сивков предложил план ударов по Украине ковровыми бомбардировками

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Военный эксперт Константин Сивков предложил российским войскам новый план ударов по критической инфраструктуре Украины путём проведения интенсивной воздушной операции и методом ковровых бомбардировок, после которых, согласно этому замыслу, «должна остаться лунная поверхность», сообщает «Царьград».

По мнению эксперта, для того чтобы последствия для киевского режима были ощутимее и у него не было возможности оперативно восстановить повреждённые цели, необходимо действовать методом ковровых бомбардировок. Так, по словам Сивкова, по ключевым объектам следует выпускать сразу 300–400 бомб весом в полтонны или 250 кг. Осуществить подобную воздушную операцию более-менее безопасно для города вполне можно, предполагает военный аналитик.

Самолёты, оснащённые системой СВП-24, обеспечивают бомбометание с высочайшей точностью. Если будет нанесён такой удар по ТЭЦ, то от неё должна остаться лунная поверхность, — говорит эксперт.

Он добавил, что на восстановление в таком случае уйдут годы, поскольку, чтобы станция вновь заработала, придётся построить её с нуля.

Если мы наносим удар по железнодорожной станции, то нужен не один снаряд. Он просто сделает яму, которую потом легко зароют бульдозером и сверху опять положат рельсы. Потребуется ковровое бомбометание. И тогда станция, железнодорожные пути с локомотивами превратятся в лунную поверхность, — заключил Сивков.

Утром 10 октября очевидцы сообщили о многочисленных взрывах в Киеве. Позже СМИ начали писать, что вслед за Киевом серия взрывов прогремела в Днепре, Львове, Тернополе, Виннице, Хмельницкой и Житомирской областях Украины. Президент Украины Владимир Зеленский в обращении к гражданам заявил, что на территории всей страны не утихает воздушная тревога.

11 октября обстрелы на территории Украины продолжились, в стране дважды объявлялась воздушная тревога. В Николаевской области прогремело несколько взрывов. Также взрывы были слышны в Одессе, Кривом Роге, Запорожье, Вольногорске, Павлограде, Виннице и Ивано-Франковске.

В свою очередь президент России Владимир Путин заявил, что по объектам энергетики, военного управления и связи Украины был нанесен массированный удар высокоточным оружием. Он добавил, что в случае продолжения попыток терактов на территории России ответы будут жесткими.