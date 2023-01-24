Онищенко оценил вероятность полного завершения пандемии Онищенко: пандемия коронавируса выдыхается

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Пандемия коронавирусной инфекции выдыхается. Такое мнение выразил в интервью ТАСС академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. При этом он затруднился точно ответить, когда пандемия может полностью завершиться.

Пандемия есть, данная пандемия, по моим прогнозам, <...> выдыхается, но будут ли другие, в том числе и, прежде всего, может быть, коронавирусы, я абсолютно не исключаю, — сказал Онищенко.

Он добавил, что в нынешнем состоянии пандемия уже не представляет той угрозы, которая была раньше.

23 января в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией сообщили о 4719 новых случаях заболевания. Днем ранее было зарегистрировано 5729 случаев заражения.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков заявил, что пандемия коронавируса в мире подойдет к концу примерно в течение одного-двух лет. Эксперт пояснил, что для полной адаптации вируса и выработки стойких мутаций вирусу требуется 4–5 лет. Он при этом отметил, что период адаптации вируса завершится лишь в том случае, если не появятся «новые линии» коронавируса.

Терапевт Андрей Рябков в свою очередь рассказал, что восстановление организма после гриппа может длиться более трех месяцев. Эксперт отметил, что при легкой форме вирусного заболевания, человек может восстановиться в течение 7–10 дней, а при средней тяжести — от 10 до 14 дней. Он подчеркнул, что данные сроки зависят также от состояния иммунитета и наличия хронических заболеваний.