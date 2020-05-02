Во время всеобщей самоизоляции количество транспорта в Москве, как и в других городах, существенно уменьшилось. Благодаря этому в столичном воздухе наблюдается заметное снижение концентрации загрязняющих веществ. Подобная тенденция отмечается в Китае и ряде европейских городов, где остановились промышленные производства. Каким образом, возникшая из-за пандемии благоприятная экологическая обстановка, может сказаться на здоровье людей — в материале NEWS.ru.

Из-за снижения выбросов в воздух продуктов горения улучшение здоровья может наблюдаться у пациентов с бронхиальной астмой, хронической обструктивной болезнью лёгких, а также заболеваниями, связанными с поллинозом (аллергия на пыльцу растений). Как только в городе очищается воздух, лёгочная система перестаёт испытывать дополнительную нагрузку. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил член Российского научного медицинского общества терапевтов и кардиолог Андрей Кондрахин.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Проблемы с бронхолёгочной системой всегда влияют и на сердечно-сосудистую, отмечает специалист. Если нагрузка на первую будет снижена, то сердце не будет испытывать дополнительную нагрузку во время перекачки крови.

При плохой работе лёгких в организме человека начинает возрастать давление в малом круге кровообращения и сердце начинает испытывать колоссальную нагрузку. По этой причине, можно говорить, что очищение воздуха снизит риски возникновения сердечно-сосудистых заболеваний у ряда пациентов. Уменьшится количество случаев инфаркта, стенокардии, миокардита. Но главное — уменьшится количество людей с ишемической болезнью сердца, которая часто встречается у больных с хроническими заболеваниями легких. Кроме того, «сердечники» станут реже сталкиваться с приступами, из-за снижения кислородного голодания Андрей Кондрахин член Российского научного медицинского общества терапевтов и кардиолог член Российского научного медицинского общества терапевтов и кардиолог

Благоприятная экологическая обстановка, которая образовалась в следствие режима самоизоляции, может также привести к снижению аллергических реакций. Кроме того, пациентов с обострениями тоже должно стать меньше. Об этом NEWS.ru рассказал аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. Всё дело в том, что вредные вещества, которые выделяются машинами и заводами, оседают на частичках пыльцы. В результате этого происходят определённые химические реакции, и она становится гораздо более сильным аллергеном, отмечает специалист.

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Самая большая доля заболеваний респираторной аллергией приходится на городское население. Хотя казалось бы, что сельчане должны сталкиваться с ней чаще, так как живут в местности с большим количеством растительности. Но проживающие за городом люди не сталкиваются с обильными выбросами в воздух из-за транспорта и промышленного производства и соответственно реже болеют Владимир Болибок аллерголог-иммунолог аллерголог-иммунолог

Улучшение экологической обстановки также может оказать положительное влияние на здоровье новорождённых. Ведь находящиеся в воздухе тяжелые металлы провоцируют осложнения хронических заболеваний у рожениц и влияют на полноценное питание плода. Об этом в разговоре с NEWS.ru заявил кандидат медицинских наук и международный эксперт по вопросам репродуктивного здоровья на территории РФ Борис Лордкипанидзе.

Однако нужно понимать, что вещества, которые выбрасываются транспортом и промышленным производством, имеют свойство накапливаться в организме. По этой причине о положительном влиянии на здоровье новорожденных можно говорить, если подобная экологическая остановка будет держаться на протяжении примерно года. Это позволит снизить риски выкидышей и преждевременных родов у беременных.