Ответка Венедиктова: почему Волков сложил обязанности лидера навальнистов Лидер оппозиционной структуры попал в центр скандала из-за письма в защиту руководства «Альфа-групп»

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Леонид Волков

9 марта глава международного фонда команды Алексея Навального Леонид Волков (признан Минюстом РФ иностранным агентом) объявил о приостановке своей работы в качестве председателя организации. Причиной стало подписанное им письмо в адрес главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, в котором он выступил в защиту руководства компании «Альфа-групп». О том, что произошло в команде оппозиционеров, — в материале NEWS.ru.

Скандал возник после публикации командой Навального расследования «Черная касса. Как Симоньян, Венедиктов (Алексей Венедиктов признан Минюстом иностранным агентом. — NEWS.ru) и Собчак получают миллионы от Собянина». В нем утверждается, что власти Москвы через организацию «Мой район» финансируют публикации в СМИ в поддержку городской администрации.

Среди тех, кто, по данным оппозиционеров, получает деньги от мэрии, указан бывший главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. Согласно расследованию, он получал финансирование на выпуск исторических журналов «Мой район» о районах столицы. Команда Навального считает финансирование завышенным и обвиняет Венедиктова в личном обогащении.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Венедиктов

Сам Венедиктов в соцсетях подтвердил, что делал журнал на деньги московской мэрии и лично заработал на этом 17 млн рублей. Однако он заявил, что потратил все эти деньги на допечатку выпусков, когда мэрия разорвала контракт из-за признания Венедиктова иностранным агентом.

Уже на следующий день после публикации расследования команды Навального Венедиктов ответил публикацией списка подписей под письмом в адрес Борреля. В нем говорится о заслугах руководства «Альфа-групп» Михаила Фридмана, Петра Авена, Германа Хана и Алексея Кузьмичева. Подписавшиеся просят рассмотреть возможность снять санкции с этих людей. Волков прокомментировал в Twitter эту публикацию и заявил, что подпись в письме не его, а «вфотошоплена» и ему неизвестно как и с какой целью это письмо в таком виде появилось у Венедиктова и опубликовано им.

О том, что Волков приводил руководство «Альфа-групп» в пример как людей, с которых можно было бы снять европейские санкции, писал и Bloomberg. Кроме того, подлинность письма косвенно подтвердил в Twitter также подписавший его предприниматель Евгений Чичваркин (признан Минюстом иностранным агентом). Со ссылкой на собственные источники о подлинности письма заявил и бизнесмен Михаил Ходорковский (признан Минюстом иностранным агентом).

9 марта Волков опубликовал пост, в котором подтвердил, что подписал и отправил в офис Борреля письмо в защиту руководства «Альфа-групп». Он написал, что хотел запустить «цепную реакцию публичных осуждений войны» и «раскола в российских элитах», но ошибся. Оппозиционер также отметил, что написал письмо от имени фонда, который возглавляет, чем превысил свои полномочия. Поэтому он решил «взять паузу в своей публичной общественно-политической деятельности в качестве председателя правления фонда».

Волков — давний лидер команды Алексея Навального. Он возглавлял штаб оппозиционера на выборах мэра Москвы в 2013 году, а до 2021 года он руководил сетью штабов Навального (признаны в РФ экстремистской организацией и запрещены).

Фото: Nikolay Titov/Global Look Press Леонид Волков

После уничтожения в России структур Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в РФ экстремистской организацией и запрещен) был создан международный фонд Anti-Corruption Foundation (ACF). Волков возглавил эту организацию.

С начала российской военной спецоперации фонд составил «Список 6000». В нем перечислены российские политики, чиновники, силовики, журналисты и звезды, поддерживающие политику России. Изначально в нем было шесть тысяч фамилий, однако сейчас их больше семи тысяч. Фонд занимается лоббированием списка за границей, настаивая, что санкции следует вводить против людей из перечня. Сейчас санкции хотя бы в одной стране введены против 1354 фигурантов списка.

NEWS.ru направил ACF запрос о дальнейшей деятельности фонда.