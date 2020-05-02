Якушев примет участие в заседании совета Минстроя несмотря на COVID-19

https://static.news.ru/photo/76eef090-8c9b-11ea-a254-fa163e074e61_660.jpg Владимир Якушев Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Участие в президиуме общественного совета ведомства 12 мая в режиме видеосвязи решил принять министр строительства и ЖКХ Владимир Якушев. Он находится на госпитализации из-за коронавируса. Об этом сообщил председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ, председатель общественного совета при Минстрое Сергей Степашин.

Кстати, надо отдать ему должное, он с пониманием относится к тому, чем мы в общественном совете при Минстрое занимаемся, — сказал Степашин в интервью «Комсомольской правде».

Он также рассказал, что заседание пройдёт в режиме видеоконференции, а участие в нём примут участие почти 100 человек из 44 регионов России. Главной темой станут проблемы сферы жилищно-коммунального хозяйства.

Степашин также рассказал, что разговаривал вчера с Якушевым, и он «неплохо себя чувствует».

Такой же голос, как был до болезни. Виду не подает. Сильный человек, — отметил Степашин.

1 мая стало известно, что глава Минстроя и его заместитель Дмитрий Волков заболели коронавирусом. Якушев при этом остается на связи и проходит лечение под присмотром врачей в одной из городских больниц.

Как писал NEWS.ru, ранее глава Министерства науки и высшего образования Валерий Фальков отправился на самоизоляцию.