Россия — великая страна, в которой всегда должна идти грандиозная стройка. Проблема в том, что времени у нас — вечность, а грандиозных замыслов чуть меньше. Поэтому приходится растягивать реализацию некоторых из тех, что поамбициознее, но при этом важно, чтобы перенос сроков не оказывал серьёзного негативного влияния на жизнь людей.

Например, Крымский мост — пожалуй, самый сложный и важный с инфраструктурной точки зрения проект последних лет. Поскольку от скорости его возведения всерьёз зависело положение дел в Крыму, построили его максимально быстро, с опережением графика. С другой стороны — «Газпром Арена» на Крестовском острове в Санкт-Петербурге: начали её строить ещё в 2007 году, обещали сдать сперва в 2009-м, потом в 2010-м, в конце 2011-го, в 2013-м и так далее. В итоге, как мы знаем, стадион ввели в эксплуатацию 29 декабря 2016 года. И то, полагаю, лишь потому, что на носу были Кубок Конфедераций, а потом и Чемпионат мира по футболу. Если бы не престижные международные соревнования, то самый дорогой стадион в России мог бы стать ещё дороже (должны были построить за 6,7 млрд рублей, потратили 43 млрд).

Слава богу, космодром — это другое, тут никаких чемпионатов не проходит, всего лишь надо отправлять людей и грузы на орбиту Земли. А поскольку старичок Байконур со своей задачей всё ещё справляется, нет ничего странного, что Восточный всё ещё строят. Указ о его строительстве Путин подписал в 2007 году, а глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уверяет, что всё построят всего лишь в 2022-м. 15 лет неустанного труда, проектирования, сложных работ, а главное — стабильного финансирования. Наверное, есть что-то символическое, что оба этих проекта — космодром и стадион — объединяет космическая тема (проект «Газпром Арены» японского архитектора Кисё Курокавы назывался «Космический корабль»).

Дмитрий Рогозин Roscosmos/Twitter.com/Global Look Press

Проблема только в том, что за окном уже не 2007 год, когда казалось, что деньги есть, можно расслабиться. С тех пор грянуло два экономических кризиса, обвалился рубль, а премьер-министр Медведев выработал нетленную формулу «денег нет, но вы держитесь». В таких условиях, конечно, подобная чёрная дыра (как тут уйти от космических метафор), всасывающая бюджетные деньги, начинает вызывать не просто недовольство, но вполне отчётливое раздражение. Рогозина в своё время и назначали рулить нашим космосом, поскольку он обещал навести порядок на Восточном. В итоге космодром ему теперь мешают строить дожди, да и с космосом с каждым годом всё хуже. Из последних достижений — робот «Фёдор», которого сперва еле засунули в космический корабль, потом лишь со второй попытки доставили на МКС, а затем космонавту Алексею Овчинину пришлось изрядно попотеть, чтобы его включить. Из позитива в этой истории, помимо того, что робот всё-таки долетел и включился, трогательные переписки Рогозина с «Фёдором» в Twitter.

Но в конечном итоге с главы госкорпорации будут спрашивать не как с SMMщика, а как с топ-менеджера. И уже начинают спрашивать. Так, 2 сентября стало известно, что Восточный не могут отдать новой структуре Минобороны. Пишут, что специально созданный Военно-строительный комплекс заберёт этот проект производственно-строительного объединения «Казань». Такого развития событий не исключил курирующий в правительстве космическую отрасль вице-премьер Юрий Борисов, отметивший, что сложившееся положение дел «не устраивает всех».

Самое интересное, что, когда Рогозину в соцсетях сообщили о накопившихся претензиях, он ответил следующим образом.

А так было всегда: одни строят, другие — критикуют. Все при деле, — сказал он.

И тут возникает вопрос: то ли долгое общение с роботом «Фёдором» в Сети так прискорбно повлияло на восприятие реальности Дмитрия Олеговича, то ли он полагает, что работа и место вице-премьера в правительстве — лишь критиковать. В пользу второго предположения говорит то, что именно из кресла вице-премьера Рогозин попал на место главы «Роскосмоса», немало времени потратив на критику тогдашнего руководства госкорпорации.

Так или иначе, сейчас он ещё может огрызаться, но 6 сентября на Восточный прилетит лично Владимир Путин, будет спрашивать о происходящем там весьма пристрастно, и его забанить или проигнорировать не получится.