Названы сроки возвращения тепла в Москву

https://static.news.ru/photo/7cee6ae8-6587-11e9-b256-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Ведяшкин/АГН "Москва"

Температура воздуха в Москве начнёт стремительно повышаться с 6 мая. Это произойдёт благодаря усилению южной тяги ветров, рассказал в интервью «Известиям» ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам метеоролога, с 6 по 8 мая в столичном регионе будет сухо, температура поднимется до 15-20 градусов тепла.

И на День Победы термометры покажут минимум 15–20 градусов, а то и выше. Будет преобладать повышенный фон атмосферного давления, а это значит, что погода ожидается солнечной и без осадков. Воздушная часть парада, скорее всего, пройдет без помех, — заверил Тишковец.

При этом до 6 мая тепла в городе ждать не стоит. С 30 апреля до 1 мая будут идти дожди, 2 мая произойдёт короткая передышка, однако уже в ночь на 3 мая ожидаются аномальные ливни, которые принесут до половины месячной нормы осадков.

Ночью будет плюс 1–6 градусов, днем плюс 9–14. Погода явно не для шашлыка, — резюмировал метеоролог.

Он также уточнил, что с 3 по 5 мая днём в столичном регионе будет 10-15 градусов тепла.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова поведала, стоит ли жителям Москвы опасаться повторения снегопада, который 27 апреля накрыл некоторые районы города.