Названы самые популярные направления отдыха в февральские праздники РСТ: большинство россиян поедут в феврале в Сочи и на горнолыжные курорты

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В этом году февральские праздники продлятся четыре дня, а некоторые россияне ухитряются добавить к отдыху еще пару дней. Большинство граждан РФ планируют проводить время внутри страны, однако география поездок обширна, заявил NEWS.ru вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. По его словам, самым популярным направлением в февральские праздники стало Черноморское побережье, куда готовы отправиться треть путешественников. Также пользуются спросом Москва, Подмосковье, Золотое кольцо, Санкт-Петербург и Северный Кавказ.

В этих регионах хорошая транспортная логистика, также востребованы путешествия на Черноморское побережье, в основном Сочи, причем как прибрежные территории, так и Красная Поляна. Приэльбрусье, Архыз, Домбай — эти горнолыжные курорты более доступны и тоже востребованы. С декабря до марта летают чартеры на горнолыжный курорт Шерегеш. С конца января из Москвы запущен туристический поезд в Карелию, и данное путешествие вызывает особый интерес, — подчеркнул Барзыкин.

Если сравнивать с прошлым годом, то спрос на внутрироссийский туризм на февральские праздники вырос на 20%, в некоторых регионах наблюдается рост на 40%. По мнению Барзыкина, 2023 год уже показывает, что из периода восстановления наблюдается переход на динамичное развитие внутреннего рынка. Вице-президент РСТ отметил, что минимальная стоимость поездки на Черноморское побережье составит 17–20 тыс. рублей на человека, а размещение в номере составит от 4 тыс. в сутки с завтраком, но еще можно найти вариант подешевле.

Что касается зарубежных направлений на февраль, то самыми популярными локациями стали Турция, ОАЭ, Египет и Белоруссия. Поездки в Таиланд и на Кубу бронировали россияне, которые продлили себе праздники до семи дней, подытожил Барзыкин.

Ранее вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил, что часть путевок по стране могут упасть в цене на 8–10% после обсуждаемой в правительстве РФ отмены НДС для туроператоров. Минэкономики и Минфин уже предложили обнулить этот налог при продаже турпакетов на внутренних направлениях.