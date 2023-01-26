Стало известно, насколько упадут цены на путевки по России АТОР: часть путевок по России могут подешеветь на 8–10% после отмены НДС

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Сочи

Часть путевок по стране могут упасть в цене на 8–10% после обсуждаемой в правительстве РФ отмены НДС для туроператоров, сообщил NEWS.ru вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин. Ранее Минэкономики и Минфин предложили обнулить этот налог при продаже турпакетов на внутренних направлениях.

Крупные туроператоры с большими оборотами после отмены НДС могут снизить цены на путевки по России на 8–10%. Но нужно понимать, что таких у нас около сотни из 4 тысяч во всей стране. По моим ощущениям, большинство компаний работают по упрощенной системе налогообложения, а значит, это решение их не коснется, — сказал Сергей Ромашкин.

Также до сих пор неясно, когда мера начнет действовать, для этого Ромашкин предложил дождаться разъяснений правительства и ФНС. И третий момент — в условиях роста инфляции на все товары и услуги, в том числе туристические, потребители могут просто не заметить эффекта от отмены НДС, сожалеет представитель АТОР.

Министр экономического развития РФ Максим Решетников 24 января предложил с начала этого года и до июля 2027-го освободить от НДС туроператоров, специализирующихся на внутреннем и въездном туризме. Речь идет о налоге в 20% стоимости всего турпакета. Решетников отметил, что ранее был подписан закон об обнулении НДС для гостиниц, а также компаний из сферы железнодорожных и авиаперевозок. В итоге туроператоры, которые оптом приобретают места в гостиницах и заказывают перевозку, по-прежнему платят НДС. Коллегу поддержал министр финансов РФ Антон Силуанов.