Назван возможный срок ликвидации Кузьминова за гибель пилотов и угон Ми-8 Военэксперт Суконкин: летчика Кузьминова «достанут» через месяцы или годы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летчик-перебежчик Максим Кузьминов, угнавший вертолет Ми-8 и передавший его украинским войскам, может быть ликвидирован в ближайшие месяцы или годы, заявил NEWS.ru военный эксперт Алексей Суконкин. По его мнению, пилота гарантированно устранят за предательство, однако точные сроки его ликвидации предугадать невозможно.

Это может случиться сегодня, может завтра. Может через пять-десять лет, может через десятилетия. Но его по-любому могут достать. И скорее всего, достанут, — заявил Суконкин.

Эксперт напомнил, что аналогичные случаи уже случались в российской истории. Так, в 1981 году летчик Александр Зуев угнал военный самолет МиГ-29 и получил политическое убежище в США. Однако в 2001 году он погиб при загадочных обстоятельствах, совершая учебно-тренировочный полет в районе Сиэтла. По мнению Суконкина, его гибель могла стать следствием операции, проведенной российскими спецслужбами.

Может, авиакатастрофа, а может, и работа наших спецслужб, акт возмездия, — уточнил он.

При этом военный эксперт допускает, что Максим Кузьминов может быть ликвидирован не российскими, а украинскими спецслужбами. По его мнению, Украина использует его смерть в целях пиара и обвинит Россию в убийстве пилота.