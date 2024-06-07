Назван срок, который получил бы Дантес за убийство Пушкина в 2024-м Юрист Русяев: Дантес получил бы до 20 лет, убей он Пушкина в 2024-м

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Александр Пушкин

Если бы российский суд в 2024 году рассматривал дело об убийстве Александра Сергеевича Пушкина Жоржем Дантесом по сегодняшним нормам Уголовного кодекса РФ, последний мог бы быть осужден по статье 105 УК РФ «Убийство», заявил NEWS.ru юрист Илья Русяев. В соответствии с частью 2 статьи 105 УК РФ, убийство, совершенное с отягчающими обстоятельствами, наказывается лишением свободы на срок от 8 до 20 лет, либо пожизненным лишением свободы, добавил правозащитник.

Убийство при отягчающих обстоятельствах, каковыми в данном случае могли быть признаны хулиганские побуждения (дуэль в современном праве расценивается как хулиганство) и умышленное причинение смерти другому человеку, относится к категории особо тяжких преступлений, — объяснил Русяев.

Он подчеркнул, что наиболее реалистичным наказанием для Жоржа Дантеса за убийство Пушкина в 2024 году стал бы достаточно длительный срок лишения свободы в пределах от 8 до 20 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Точный срок определялся бы судом с учетом всех обстоятельств дела и степени общественной опасности содеянного, резюмировал юрист.

Александр Пушкин всегда был многогранен, рассказала ранее актриса Кристина Бабушкина. По ее словам, поэт был и романтиком, и философом, и красавцем. При этом в России с детства все живут с аксиомой, что Пушкин — наше все. Так она отозвалась о короткометражных фильмах начинающих режиссеров максимум на 225 секунд на тему «Пушкин 225», представленных на премии короткометражного кино Художественного театра МХТ имени А. П. Чехова.