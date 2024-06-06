«Красавец»: актриса Бабушкина рассказала о Пушкине Актриса Бабушкина: Пушкин всегда был многогранен

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Поэт Александр Пушкин всегда был многогранен, рассказала в беседе с Пятым каналом актриса Кристина Бабушкина. По ее словам, поэт был и романтиком, и философом, и красавцем. При этом в России с детства все живут с аксиомой, что Пушкин — наше все.

По данным издания, актриса была членом жюри на премии короткометражного кино Художественного театра МХТ имени А. П. Чехова. Начинающие кинематографисты должны были представить свой короткометражный фильм максимум на 225 секунд на тему «Пушкин 225». Актриса отметила, в чем заключается многогранность поэта.

Мне очень импонирует, как открывают его ребята. И он действительно разный. Он и романтический. Он и невероятно мудрый. Он и философ. Он и красавец. Он и повеса. И это так приятно — осознавать, что молодые люди это видят, чувствуют и доносят до нас, зрителей, эту мысль, — поделилась Бабушкина.

Ранее преподаватель Сергей Валюгин рассказал, что начать экскурсию по местам, связанным с Александром Пушкиным, можно с Малой Почтовой улицы. По его словам, именно на пересечении этой улицы с Госпитальным переулком 6 июня 1799 года родился поэт. Преподаватель отметил, что оттуда можно пройти к Богоявленскому собору в Елохове, где в детстве крестили поэта.