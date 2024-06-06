Москвичам перечислили места, связанные с Пушкиным Преподаватель Валюгин: Малая Почтовая улица в Москве связана с Пушкиным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Памятник Александру Пушкину

Начать экскурсию по местам, связанным с поэтом Александром Пушкиным, можно с Малой Почтовой улицы, рассказал в беседе с «Москвой 24» преподаватель кафедры мировой литературы Института Пушкина Сергей Валюгин. По его словам, именно на пересечении этой улицы с Госпитальным переулком 6 июня 1799 года родился поэт.

Официальных документов, которые бы достоверно подтвердили место рождения Пушкина, нет. Но есть воспоминания и мемуары, которые указывают именно на это место. Этой версии придерживаются большинство специалистов, — объяснил эксперт.

Преподаватель отметил, что оттуда можно пройти к Богоявленскому собору в Елохове, где в детстве крестили поэта. После этого рекомендуется посетить дом 36 на Старой Басманной улице, где жил дядя Пушкина, поэт Василий Пушкин, и где базировался творческий кружок, из которого потом сформировалось литературное общество «Арзамас».

Можно посмотреть на Дом поэта Веневитинова, где Пушкин впервые прочитал еще неопубликованную трагедию «Борис Годунов», добавил Валюгин. Также можно направиться к церкви «Большое Вознесение», где венчались Александр Пушкин и Наталья Гончарова. Рядом, на углу Большой Никитской и Скарятинского переулка, расположен памятник молодоженам.

Преподаватель порекомендовал посетить дом 53 на Арбате, где супруги прожили несколько месяцев перед отъездом в Санкт-Петербург. Сейчас там находится мемориальная квартира Пушкина, которая вновь открылась после реставрации, заключил Валюгин.

Ранее президент России Владимир Путин посетил выставку «Поэт и царь» в Государственном музее-заповеднике «Царское Село». Экспозиция посвящена 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.