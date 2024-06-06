Путин посетил выставку в честь 225-летия Пушкина Путин посетил выставку «Поэт и царь» в здании бывшего Царскосельского лицея

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Президент России Владимир Путин посетил выставку «Поэт и царь» в Государственном музее-заповеднике «Царское Село», передает пресс-служба Кремля. Экспозиция посвящена 225-летию со дня рождения Александра Пушкина.

Президент осмотрел выставочные залы Мемориального музея-лицея А. С. Пушкина — шинельную комнату, буфетный зал, столовую, больницу, художественную мастерскую, учебные классы, — говорится в сообщении.

Выставка повествует о взаимоотношениях Пушкина с императорами и великими князьями, уточнили в пресс-службе. Среди экспонатов — личные вещи поэта, прижизненные издания и портреты, архивные документы и мемориальные предметы членов императорской семьи.

Ранее российский лидер приехал в 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ. Он осмотрел образцы военной летной техники, авиационные средства поражения и побеседовал с летчиками.

До этого Путин посетил выставку отечественных брендов в рамках конкурса «Знай наших», на которой примерил пуховик с надписью «бушлат из России». Как информировала пресс-служба форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени», одежда была изготовлена в Ростовской области.