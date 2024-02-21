Путин примерил патриотичный бушлат Путин посетил выставку отечественных брендов и примерил «бушлат из России»

Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин посетил выставку отечественных брендов в рамках конкурса «Знай наших», на которой примерил пуховик с надписью «бушлат из России», сообщает пресс-служба форума Агентства стратегических инициатив «Сильные идеи для нового времени». Одежда была изготовлена в Ростовской области.

Патриотичный бушлат придумал один из российских брендов. Его представители попросили у Путина разрешения на использование фотографии главы государства в дизайнах одежды.

Слушайте, я надеваю ваш бушлат. Это лучше, чем фотография, — ответил президент РФ.

Пуховик, по словам представителей бренда, пуховик обрел популярность у людей по всему миру. Изюминкой в дизайне стала именно надпись на спине, признались создатели одежды. Взрослые модели выпускаются в одном размере, передают «Известия».

Ранее Путин пожелал молодому ученому, изучающему нейтрино, удачи в поисках частицы, а также в поисках жены. Диалог между главой государства и исследователем произошел в ходе встречи главы государства с учеными Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ). В ответ на это собеседник сообщил, что, возможно, нашел нужную формулу: жена должна быть архитектором, и тогда она, как человек искусства, ощутит красоту вселенной, как это чувствуют физик и математик.