Путин побывал в подготовительном центре Минобороны РФ в Тверской области

Фото: Минобороны РФ

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин посетил 344-й государственный центр боевого применения и переучивания летного состава Минобороны РФ, сообщила пресс-служба Кремля. Он осмотрел образцы военной летной техники, авиационные средства поражения, побеседовал с летчиками, проходящими подготовку в учреждении и вдовами Героев России, погибших в ходе специальной военной операции.

Этот центр был создан в 1979 году для разработки и совершенствования тактических приемов боевого применения армейской авиации, подготовки и повышения квалификации военных специалистов, а также гражданского авиационного персонала, эксплуатирующего вертолеты. В нем собраны все типы боевых винтокрылых машин, стоящих на вооружении ВС России. В 1992 году из летчиков центра была сформирована единственная в мире пилотажная группа на боевых вертолетах «Беркуты».

Владимир Путин ранее прибыл в Торжок Тверской области, где пообщался с местными жителями. Кортеж главы государства остановился на одной из улиц города, после чего российский лидер вышел к людям. Путин сообщил, что планировал посетить Торжок еще 25 марта, но сдвинул поездку из-за теракта в «Крокусе».

До этого при посещении Научно-практического клинического центра диагностики и телемедицинских технологий в Москве президенту РФ показали работу одного из его структурных подразделений — референс-центра лучевой диагностики. Путин ознакомился с алгоритмами искусственного интеллекта, который ставит точный диагноз в 10 раз быстрее обычных исследований.