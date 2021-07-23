Як-40 с электродвигателем совершил первый полёт на МАКС-2021

Российский самолёт-лаборатория Як-40ЛЛ, оснащённый электродвигателем, совершил первый полёт в рамках испытаний на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 в Жуковском. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Фонда перспективных исследований.

На авиасалоне МАКС-2021 состоялся демонстрационный полёт самолёта Як-40, оснащённого гибридной силовой установкой на основе газотурбинного двигателя и сверхпроводникового электродвигателя. Во время полёта самолёт включил электрическую силовую установку, — говорится в сообщении.

Отмечается, что гибридная силовая установка на основе гaзотурбинного двигателя и свeрхпроводникового электродвигателя дополняет два штатных турбореактивных двигателя. Она состоит из блока aккумуляторных батарей, электрического двигателя мощностью 500 кВт (680 лошадиных сил) и энeргоузла для его питания — турбовинтового двигателя и подключённого к нему электрогенератора.

Электромотор экономичнее аналогов на 5–20% за счёт использования высокотемпературных сверхпроводниковых технологий и криогенного охлаждения.

20 июля презентовали перспективный лёгкий истребитель пятого поколения Су-75 Checkmate, который спроектировала компания «Сухой».

Checkmate обладает автоматизированной системой логистической поддержки Matreshka. Её задача — оценивать состояние истребителя в режиме реального времени, чтобы предсказать необходимый ремонт.

Ранее сообщалось, что первый полёт нового истребителя запланирован на 2023 год. Стоить Су-75 будет 25–30 млн долларов, и у России уже есть иностранный заказчик.