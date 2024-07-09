Мизулина «спросила» с блогера Асхаба Тамаева Мизулина возмутилась поведением Асхаба Тамаева после пощечины подростку

Фото: Пресс-служба Лиги безопасного интернета

Екатерина Мизулина

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина возмутилась поведением блогера Асхаба Тамаева, который ударил по лицу подростка в Москва-Сити. В своем Telegram-канале она задалась вопросом, почему «ему все сходит с рук».

Это вообще нормальное поведение взрослого человека по отношению к подростку? Так должен вести себя мужчина, чеченец? Это пример для подражания молодежи? <...> Ему опять ничего не будет? Я не понимаю, почему ему все сходит с рук, просто не понимаю и удивляюсь, — написала она.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что инцидент с Тамаевым произошел в минувшую субботу. Он подъехал к Neva Towers на бирюзовом Lamborghini, и вокруг него быстро собралась группа подростков. Один из них что-то крикнул Асхабу, в ответ тот подошел и ударил его ладонью по лицу.

Ранее Мизулина возмутилась планируемыми гастролями украинских рэп-исполнителей Pupis & Lil Flash$ в России. В своем Telegram-канале она заявила, что поддерживающие ВСУ исполнители готовятся дать концерты в Москве и Санкт-Петербурге 20 и 21 июля. Мизулина также сообщила о намерении подать в МВД жалобу.

До этого Мизулина предупредила об опасности популярной в Telegram игры Hamster Kombat. Она рассказала, что «хомячок вызывает много вопросов» из-за реакции детей.