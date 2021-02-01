Минздрав: доставлять в вытрезвители будут только в беспомощном состоянии

Доставлять пьяных в вытрезвитель будут только в том случае, если они абсолютно беспомощны и что-то может угрожать их жизни. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава РФ.
Важно отметить, что речь не идёт о принудительном, недобровольном удержании граждан. Речь идёт только о случаях, когда гражданин находится в беспомощном состоянии, обусловленном опьянением, а его жизни угрожает опасность, но при этом он не нуждается в оказании медицинской помощи, — говорится в сообщении пресс-службы.
В ведомстве отметили, что каждый субъект РФ принимает своё решение по размещению таких учреждений согласно региональной потребности. Так, в некоторых регионах вытрезвители уже функционируют.
В Минздраве также подчеркнули, что совместно с Минтрудом будут разработаны и утверждены правила по деятельности таких учреждений, а также виды помощи, которые в них будут оказываться,
В пояснительной записке к документу отмечается, что алкогольное опьянение становится причиной смерти более 50 тысяч граждан ежегодно. От переохлаждения на улицах умирает до десяти тысяч человек в год. Количество преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения с 2011 по 2018 год, возросло на 34,9%. Также упразднение вытрезвителей негативно сказалось на криминогенной ситуации в России.
Ранее NEWS.ru писал, что в России с наступлением нового года начинается новый этап борьбы за трезвость. С января вновь разрешено открывать вытрезвители. Причём работать они будут на основе государственно-частного партнёрства.
Ради этой цели предварительно были