Минфин предупредил о влиянии курса валют на стоимость ОСАГО

Колебания курса рубля повлияют на стоимость ОСАГО, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Министерство финансов. Изменять стоимость страхования имеет право Центробанк, и он будет это делать при необходимости, отметили в ведомстве.

Возникшие сейчас волатильность валютных курсов и трансформация логистических цепочек по поставке запчастей очевидно скажутся на цене полиса (ОСАГО. — NEWS.ru). Прогнозировать размер изменения среднего убытка и тарифов, а также продолжительность таких изменений сейчас невозможно. Банк России наделён полномочиями по регулированию тарифов по ОСАГО, изменения в нормативные документы при необходимости будут им вноситься, — заявили в пресс-службе министерства.

В ведомстве добавили, что Российский союз автостраховщиков регулярно пересматривает справочники средней стоимости запчастей, материалов и нормо-часов работ, чтобы установить расходы на ремонт. Система тарифов позволяет регулировать их в достаточно широких рамках.

Ранее сообщалось, что российские водители при определённых условиях могут получить скидки свыше 50% при оформлении полиса ОСАГО в 2022 году. Они доступны опытным водителям, не попадавшим в аварии за всё время существования страховки.