Минфин предложил разрешить покупать ОФЗ на средства ФНБ

Расширить перечень финансовых активов, в которые могут размещаться средства Фонда национального благосостояния (ФНБ), за счёт государственных ценных бумаг предложил Минфин. Об этом сообщил министр финансов страны Антон Силуанов, его слова приводит РИА Новости.

Мы предлагаем расширить перечень финансовых активов, в которые могут размещаться средства Фонда национального благосостояния, за счёт государственных ценных бумаг Российской Федерации, — сказал Силуанов.

Он также добавил, что предусматривается возможность инвестирования средств Фонда в акции российских эмитентов, это будет способствовать стабилизации ситуации на рынке фондовых бумаг РФ.

Ранее стало известно, что правительство России выделит до триллиона рублей из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) на покупку акций российских компаний в условиях западных санкций. Соответствующий документ подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Для выполнения распоряжения Минфин вправе привлекать госкорпорацию ВЭБ.РФ и специализированные финорганизации.