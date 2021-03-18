Литвинова предложила создать для индустрии красоты особый налоговый режим

https://static.news.ru/photo/08619030-635d-11eb-8d98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Legky/Global Look Press

Российская индустрия красоты нуждается в особом налоговом режиме, который позволит ей восстановиться после пандемии коронавируса, обрести запас прочности и продолжить своё развитие. Об этом сообщила общественный уполномоченный по защите прав предпринимателей индустрии красоты Нина Литвинова.

В интервью РИА Новости она пояснила , что снижение налоговой нагрузки в течение одного-двух лет поможет предприятиям восстановиться, научит работать в легальных условиях, позволит настроиться на развитие.

Поэтому формирование режима специального налогообложения, чтобы налоги для бьюти-индустрии были посильны, — это важная задача, — уверена Литвинова.

Еще одной задачей Нина Литвинова называет создание нормативного поля для всех участников индустрии.

И требования налогового режима к этим предприятиям должны быть одинаковы, так как, прежде всего, это обусловлено тем, что все мы оказываем одни и те же услуги нашим гостям и они связаны с возможным причинением жизни и здоровью вреда. Мы должны быть очень внимательны за контролем и соблюдением санитарных требований, — добавила омбудсмен.

Как отмечает Литвинова, в настоящее время в ряде регионов РФ сокращение салонов красоты достигает почти 30%. У тех же, кто не закрылся, обороты упали вдвое. При этом возросла финансовая нагрузка, в том числе и по коммунальным платежам.

Мы бы хотели, чтобы государство рассмотрело возможные меры поддержки, в том числе компенсацию выплаченных налогов, что позволит поддержать и сотрудников предприятий, и сам бизнес в целом. Льготный налоговый режим или отмена налогов на определённый период — это то, что может помочь сейчас индустрии дождаться возврата своего гостевого потока, — резюмировала Нина Литвинова.

Ранее сообщалось, что значительная часть россиян надеется на улучшение своего финансового положения в ближайшие шесть месяцев, несмотря на то что доходы населения РФ продолжают сокращаться. Об этом писал NEWS.ru.