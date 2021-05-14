Липецкий губернатор пожалуется в Совфед на сенатора Королёва

https://static.news.ru/photo/e7a485d8-b56d-11eb-a6ab-96000091f725_660.jpg Олег Королёв Фото: Federation Council of Russia/Global Look Press

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что направит обращение в Совет Федерации после того, как сенатор от региона Олег Королёв грубо нарушил правила дорожного движения, сообщает RT со ссылкой на Instagram главы региона.

Артамонов уточнил, что будет добиваться привлечения к ответственности нарушителя, несмотря на его статус.

Правила дорожного движения, как и законы, едины для всех жителей России, их соблюдение — обязанность каждого гражданина вне зависимости от занимаемой должности, — подчеркнул губернатор.

Причиной для жалобы Артамонова послужило поведение сенатора от Липецкой области Олега Королёва. Ранее сообщалось, что за рулём своего автомобиля Lexus он сбил несколько дорожных знаков в Липецке и чуть не спровоцировал аварии. Когда его машину остановили сотрудники полиции, он отказался пройти медосвидетельствование и уснул в салоне авто.

После инцидента партия «Единая Россия» приостановила членство Королёва.