Болезнь Кудрявцевой, откровения Киркорова, ЧП с младенцем: что будет дальше

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Кудрявцева сорвала премьеру дуэта с Катей Гордон, Киркоров откажется от гастролей, в Новой Москве собака растерзала мальчика — эти и другие новости обсуждали в СМИ и соцсетях. Причины и последствия главных событий — в обзоре NEWS.ru.

Почему Кудрявцева не сможет провести «Песню года» в Минске

Телеведущая Лера Кудрявцева по прибытии в Минск была госпитализирована с воспалением легких, сообщила в Instagram (деятельность в России запрещена) ее подруга юрист Екатерина Гордон. В Белоруссии Кудрявцева должна была вести концерт «Песня года».

Телеведущая в приемном покое пожаловалась доктору на слабость и сильный кашель.

«Ночь на дворе. К сожалению, Лерке плохо, привезли в больницу ее. Еле стоит, оставили в больнице», — рассказала в сторис Гордон. На «Песне года» в Минске у подруг было запланировано совместное выступление. Кудрявцева и Гордон записали танцевальный трек «Дамы за 30».

За день до этого Кудрявцева написала в своем Telegram-канале, что в выходные 10 и 11 декабря в Москве будет аномально холодная погода.

«МЧС рекомендовало надевать многослойную одежду и головные уборы, а также не принимать горячий душ сразу после прихода домой в связи с риском нагрузки на сердечно-сосудистую систему из-за перепада температуры», — написала она.

Концертный директор Кудрявцевой Табриз Шахиди подтвердил в комментарии NEWS.ru, что телеведущая госпитализирована в Минске. Ее состояние оценивается как стабильное. По его словам, у ведущей уже нет температуры.

«Лера была госпитализирована, но сейчас ее состояние стабильное. Уже все в порядке. Мы общаемся и на связи», — сказал Шахиди.

Ранее телеведущая провела вместе с Сергеем Лазаревым концерт «Песня года» в Москве. На шоу она, предположительно, подхватила инфекцию. Лазарев также прибыл в Минск, где стал менять подводки к репликам ведущих концерта. Певец опубликовал видеообращение в социальных сетях и пожелал коллеге скорейшего выздоровления.

«Я долетел до Минска. Меняем все подводки и сценарии, потому что Леры сегодня не будет. Но я буду вести не один, у меня будет партнерша, а кто это, вы узнаете чуть позже. Пришлось сделать так, потому что Лере совсем плохо, температура. Лерка, выздоравливай!» — написал он.

Ранее Кудрявцева получила премию ТЭФИ за программу «Секрет на миллион», которая выходит в эфир с ее участием уже семь лет. Телеведущая взяла награду за лучшее развлекательное ток-шоу выходного дня.

В прошлом году телеведущая рассказала, что стала замечать за собой признаки посттравматического синдрома. Она также отмечала, что переболела коронавирусом, и не исключила, что испытывала на себе последствия болезни. Однажды Кудрявцева лечилась в клинике от невроза. Она проходила терапию полтора месяца из-за депрессии и апатии.

Почему Киркоров хочет завязать с гастролями

Певец Филипп Киркоров дал большое интервью блогеру и рэперу Эльдару Джарахову. Он заявил, что задумался о прекращении концертной деятельности. По словам 56-летнего исполнителя, он устал мотаться по городам и весям, но не планирует уходить со сцены вообще. Он подчеркнул, что ему интересны многие проекты на телевидении и театральная деятельность.

«35 лет мотаться по городам и весям. Понял, что не хочу», — заявил певец.

Артист добавил, что многие годы только и делал, что работал. Мимо него буквально пролетели жизнь, встречи, путешествия, знакомства и банальный отдых. Также Киркоров отметил, что личная жизнь и дети у него появились только в последние годы, когда он «чуть-чуть ударил по тормозам».

Певец подчеркнул, что клипы с самоиронией позволяют ему «перескочить» современное поколение, от общения с которым он кайфует. Он уверен, что смог не застояться и «не закостенеть» в том времени, когда он уже был народным артистом России. Киркоров добавил, что в свои годы может разговаривать с теми, кто моложе его в два или три раза, на одном языке и на одном уровне.

«Я кайфую от этого общения [с молодежью], потому что я все время чувствую дух времени. Мне не удается почивать на лаврах, да и не получается у меня это», — признался Киркоров.

Он пояснил, что его первые песни были в жанре, который напоминает сочетание творчества королей рок-н-ролла и попсы — Элвиса Пресли и Майкла Джексона. По словам Киркорова, он привнес этот жанр в Россию и адаптировал под отечественную эстраду. При этом певец отметил, что кроме выбранного направления он является поклонником разной музыки, в том числе рока и драм-н-бейс.

Киркоров назвал имя своего наставника

Киркоров сказал, что в молодости его наставником был Валерий Леонтьев. По словам исполнителя, знакомство с артистом произошло в гримерке после мюзикла «Джордано». Он отметил, что Леонтьев при первой встрече похвалил его песню «Атлантида» и выразил удивление, почему она стала популярной. На это Киркоров ответил, что, возможно, она хорошо подошла ему.

«Валерий Яковлевич для меня был учителем и остается [им] всегда по жизни. И моим другом старшим», — сказал Киркоров.

Также певец подчеркнул, что иногда ему приходилось переживать эпизоды, когда не хотелось просыпаться, но он продолжал радоваться на сцене. Артист вспомнил, что в день смерти матери вынужден был выступать на сцене в Израиле и «петь веселые песенки».

«Было ощущение периодически, что хотелось сложить крылья. Лечь на бережку где-нибудь и просто заснуть. А иногда не хотелось просыпаться. Вот такие были периоды в жизни. Я же человек. Но надо было выходить и радоваться. У меня мама умерла в день моего рождения, а я выходил на сцену в этот же день и пел веселые песенки», — рассказал Киркоров.

Киркоров рассказал о детях звезд и хейте

Киркоров также заявил, что его дети сталкиваются с хейтом в школе. Артист признался, что у него есть выход из этой непростой ситуации, который он в скором времени применит. По его словам, речь идет о воспитательном процессе.

Киркоров назвал несчастными детей звезд, которые стараются добиться успеха на том же поприще, что и их родители. Музыкант пояснил, что им придется в 10 раз больше трудиться, чем другим, чтобы доказать, что они достойные носители известных фамилий.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

«Дети звезд, которые прутся на сцену, — это несчастные люди. Это надо либо быть такими гениальными, как Кристина Орбакайте, дочка Аллы Пугачевой, с блистательной звездной карьерой в кино, и [еще она] прекрасная певица с такими хитами», — отметил Киркоров.

Он привел еще ряд примеров, когда дети известных артистов добились успеха. В частности, Киркоров назвал музыкантов Дмитрия Маликова и Владимира Преснякова, актеров Ивана Янковского и Никиту Ефремова, а также режиссера Федора Бондарчука. Он подчеркнул, что есть исключения из правил, однако им всем пришлось очень тяжело. Киркоров рассказал, что его детей, «слава богу», не тянет на сцену. По его словам, Алла-Виктория хочет стать дизайнером интерьеров, а Мартин увлекается футболом.

Киркоров добавил, что хотел бы помочь другим артистам дорасти до его уровня.

Овчарка искусала трехмесячного ребенка в Новой Москве

В поселении Сосенское Новой Москвы немецкая овчарка едва не загрызла насмерть трехмесячного ребенка. Собака принадлежит семье пострадавшего. Пес напал на мальчика во время прогулки, когда мать на несколько минут отлучилась домой. Вернувшись к младенцу, женщина увидела, что овчарка вытащила его из коляски и треплет на снегу.

Ребенок находится в реанимации. У него диагностированы черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга, а также множественные раны живота, спины и ног. Хозяева передадут животное в питомник. В ближайшее время пса заберет заводчик, у которого семья ребенка покупала животное.

По словам матери младенца, овчарке три года. Она часто гуляла по участку у дома без поводка, поскольку не проявляла агрессии до инцидента. Женщина также рассказала, что ее сын был прооперирован. Его состояние оценивается как стабильно тяжелое.

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил NEWS.ru, что матери ребенка грозит уголовное дело и, возможно, длительный срок лишения свободы. По его словам, действия женщины создали опасность не только для ее сына, но и для других людей.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В данном случае на мать ребенка однозначно заведут уголовную статью, так как она нарушила несколько законодательных норм. Во-первых, она не следила за ребенком, фактически оставила его одного на улице. Угрозу ведь могла представлять не только собака, в подобной ситуации с мальчиком могло случиться что угодно. Таким образом, помимо правоохранительных органов, ситуацией должны заинтересоваться и органы опеки», — сказал парламентарий.

Он также отметил, что женщина, являясь владелицей собаки, несет за нее ответственность. Собака находилась на улице без поводка и намордника, что является нарушением правил выгула, подчеркнул депутат.

Бурматов затруднился сказать, какой срок лишения свободы грозит матери ребенка. По его словам, это будет зависеть от тяжести вреда, причиненного здоровью младенца.

Столичный СК возбудил уголовное дело. Следователи проводят комплекс мер, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

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