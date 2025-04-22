Комики Романов и Комиссаренко лишены гражданства РФ: кто такие, что сделали

Фото: Социальные сети

Вячеслав Комиссаренко

Стендап-комиков Славу Комиссаренко и Дмитрия Романова лишили гражданства России по инициативе ФСБ. Что об этом известно, причины, чем прославились юмористы?

Почему Комиссаренко и Романова лишили гражданства РФ

Как сообщила пресс-служба ФСБ России, Комиссаренко и Романову закрыт въезд в Россию, потому что они создают угрозу национальной безопасности.

«Вячеслав Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 367 УК Республики Беларусь (клевета в отношении президента Республики Беларусь). Опасаясь экстрадиции, выехал на территорию Украины, где публично заявлял о „незаконном уголовном преследовании“», — заявили в ведомстве.

Дмитрий Романов, по данным ФСБ, также покинул Россию, работал волонтером в польском штабе по приему беженцев с Украины и на пункте сортировки гуманитарной помощи для ВСУ.

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«В ходе своих концертов на территории стран Европейского союза выступают против проведения специальной военной операции, транслируют идеи о необходимости подрыва основ конституционного строя России. Действия Романова Д. и Комиссаренко В. создают угрозу национальной безопасности Российской Федерации. В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 28 апреля 2023 года № 138-ФЗ „О гражданстве Российской Федерации“ российское гражданство указанных лиц прекращено», — говорится в сообщении ФСБ.

Фото: Социальные сети Дмитрий Романов

Чем известен Комиссаренко

Комиссаренко родился 27 июля 1985 года в Минске в семье учителей английского языка. Когда ему было 2,5 года, мальчик случайно выпал из окна с высоты восьмого этажа, после чего провел два дня в реанимации. Об этом эпизоде он узнал из своей медкарты, когда был подростком.

В юности Комиссаренко увлекался плаванием, посещал секцию бокса. После окончания школы в 2003 году он поступил на факультет промышленного маркетинга и коммуникаций в Белорусский государственный экономический университет. В 2008 году в составе дуэта «Совесть» Комиссаренко дебютировал в 8-м сезоне проекта «Смех без правил» на ТНТ, где занял второе место. После этого дуэт появлялся в шоу «Убойная лига» и «Comedy Батл. Турнир».

Впоследствии Комиссаренко участвовал в сатирическом шоу «альтернативных новостей» на канале РЕН ТВ «Бункер News», а также был организатором минского проекта Yammi stand-up show Cheesecake Factory. Осенью 2012 года Слава Комиссаренко стал постоянным резидентом проекта Stand Up на ТНТ, благодаря чему получил огромную популярность.

В декабре 2024-го Комиссаренко заочно приговорили к шести годам колонии общего режима за разжигание вражды, оскорбление и клевету в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Комик был признан виновным по части 1 статьи 130 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), части 2 статьи 367 (клевета в отношении президента Республики Беларусь) и части 1 статьи 368 (оскорбление президента Республики Беларусь) УК.

В январе 2022 года Комиссаренко заявил, что покинул Россию из-за преследования со стороны «белорусского КГБ». В настоящее время он выступает с концертами в Европе.

В феврале текущего года Комиссаренко включили в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности. Причиной стал вступивший в силу обвинительный приговор суда по уголовной статье.

Чем прославился Романов

Дмитрий родился в Одессе 8 января 1985 года. Его воспитывали мать и приемный отец. Недавно комик рассказал на видео в личном YouTube-канале, что нашел настоящего отца в Болгарии.

После окончания школы Романов поступил в Одесскую национальную академию пищевых технологий. Во время учебы в вузе он начал играть в КВН и понял, что выступления на сцене — это его призвание.

Со временем Романов стал резидентом Comedy Club в Одессе. Вскоре его позвали на ТНТ в Москву. Юморист участвовал в проектах «Смех без правил», «Убойная лига», «Comedy Батл» и шоу Stand Up. В 2018 году Романов перешел на Первый канал. Там он вел рубрику «Светский исход» в шоу «Вечерний Ургант».

Дмитрий рассказывал, что в основном его шутки рождались в словесном «пинг-понге» с другими комиками.

В 2022 году Романов осудил СВО и назвал «ужасными» происходящие события. «Конечно, есть такой фактор, что все привыкают, как оказалось, к любому процессу. Как бы это ни было печально. Я буду долго подбирать выражения правильные. Я был на сильных эмоциях, мне это свойственно. Эмоции подулеглись. Настолько погружаться в эту тему, как раньше, я больше не могу. Я хочу, чтобы это побыстрее закончилось», — говорил Романов.

Кроме того, комик осудил поведение артистов Владимира Машкова и Дмитрия Певцова, которые поддержали СВО. «Не хочу никого обидеть, актеры не сверхинтеллектуалы. Чтобы быть актером, нужно уметь врать», — считал Романов.

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