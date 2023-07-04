Украина отключила Запорожскую АЭС от «Днепровской» ЛЭП

Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press

Украина в ночь на 4 июля отключила Запорожскую АЭС от 750-й линии электропередачи, сообщил в эфире «Россия 24» советник главы «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. По его словам, сейчас станция подключена к резервной, 330-й ЛЭП, которая была введена накануне. Карчаа назвал это подключение очень значимым фактором, так как новая линия может обеспечивать резервное энергообеспечение блоков.

Сегодня где-то в семь минут второго ночи <...> они берут и отключают 750-ю Днепровскую линию, — сказал советник председателя Росатома.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что территория Запорожской АЭС должна быть защищена от обстрелов вне зависимости от хода боевых действий на Украине. Он подчеркнул, что гарантий безопасности для атомной станции требуют страны G20 и Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

В свою очередь председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что подготовкой ядерной провокации на Запорожской атомной электростанции со стороны Киева занимаются спецслужбы Великобритании. По его словам, британцы сотрудничают с Главным управлением разведки и Службой безопасности Украины и разрабатывают сценарий провокации.