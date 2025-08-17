Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 17 августа: инфографика

В ночь на 17 августа ВС РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 46 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи, с 22:55 мск 16 августа до 06:00 мск 17 августа, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 16 — над территорией Белгородской области, 14 — над территорией Нижегородской области, девять — над территорией Воронежской области, три — над территорией Брянской области и по одному над территориями Курской, Орловской, Калужской и Смоленской областей», — заявили в российском оборонном ведомстве.