Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ 26 апреля: инфографика

Фото: МО РФ

В ночь на 26 апреля Вооруженные силы России пресекли попытку украинской армии совершить атаку с применением БПЛА на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Министерства обороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 45 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 45 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 27 — над территорией Курской области, 16 БПЛА — над территорией Белгородской области, один — над территорией Ростовской области и один — над территорией Липецкой области», — сообщили в военном ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru