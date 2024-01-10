Камбэк Киркорова, миллиард для Климовска, бомба-невидимка: что будет дальше

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Продюсер Павел Рудченко рассказал, когда Филиппа Киркорова перестанут вырезать из телешоу, Лолита готова помочь белгородцам в переселении из приграничного региона, губернатор Московской области Андрей Воробьев назвал стоимость восстановления системы отопления в Подольске, в Ростехе анонсировали запуск новейшей авиабомбы в серийное производство — эти новости стали самыми обсуждаемыми в СМИ и социальных сетях. Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

Когда Киркорова перестанут вырезать из телешоу?

Обсуждение участников «голой» вечеринки, организованной в декабре 2023 года блогером Анастасией Ивлеевой, постепенно сойдет на нет. Эта история долго не продлится, заявил продюсер, музыкальный критик Павел Рудченко. По его мнению, уже к весне разговоры затихнут и звезд, в частности Киркорова, перестанут вырезать из эфира.

«Я думаю, эта история долго не продлится и уже весной разговоры затихнут. Устроили общественную всенародную порку артистам, дабы знали свое место и вели себя пристойно, исходя из сегодняшних реалий. Какое-то громкое событие перелистнет инфоповодом эту вечеринку. Два-три месяца, и народу надоест муссировать эту историю, она сойдет на нет. Артисты все поняли, люди высказали свое недовольство, и все будут стараться придерживаться морально-нравственных норм», — сказал Рудченко.

Выступления Киркорова и Натальи Чистяковой-Ионовой (Глюкозы) вырезали из «Рождественского вечера с Григорием Лепсом» на Первом канале. Незадолго до новогодних праздников они приняли участие в вечеринке Ивлеевой в московском клубе «Мутабор». Позднее Киркоров решил пожертвовать средства на помощь пострадавшим при теракте в Белгороде. Артист передаст на благотворительность свой гонорар от участия в шоу «Новогодняя Маска» на телеканале НТВ.

Критик Сергей Соседов считает, что в удалении Киркорова и других артистов из новогодних передач нет большой трагедии. Он полагает, что музыкальные программы на российском телевидении давно превратились просто в фон и сопровождающую картинку, которая особо не интересует зрителей. По мнению Соседова, песни Киркорова может исполнять Николай Басков, а песни Баскова — Сергей Лазарев.

«Мне кажется, меньше всего люди думают о том, кто там был вырезан или не вырезан. Музыкальные программы давно превратились просто в фон, в сопровождающую картинку. Вы поспрашивайте людей, что им запомнилось из того, что они увидели. Вам скажут, что запомнились какие-то разговоры из ток-шоу [Андрея] Малахова и других. Возьмите Киркорова, Лазарева, Баскова. Я не понимаю, чем они отличаются по репертуару. Песни Киркорова может петь Басков, те же песни Баскова может петь Лазарев. И они в принципе могут петь песни друг друга. Это все обезличено», — подчеркнул музыкальный критик.

По его мнению, раньше невозможно было представить, чтобы песню из репертуара Людмилы Зыкиной спела Эдита Пьеха.

«А чтобы песню из репертуара Аллы Пугачевой спела София Ротару? Это было невозможно», — сказал он.

При этом Соседов отметил, что звезды уровня Киркорова не появятся в ближайшие несколько десятилетий. По его словам, подобная тенденция характерна не только для российского шоу-бизнеса.

«Новых ярких звезд не появится по крайней мере в ближайшие 20–30 лет. Мы уже видели самое лучшее, что есть на эстраде. Это происходит не только в России, это общемировая тенденция. Сейчас нет таких артистов, какие рождались еще в прошлом веке», — сказал Соседов.

Лолита поможет белгородцам переехать в другие регионы

9 января Лолита Милявская сообщила, что готова помочь переселить жителей Белгорода в другие регионы из-за масштабных обстрелов со стороны украинских войск. По словам певицы, она и раньше принимала участие в подобных благотворительных проектах. В частности, исполнительница помогала в переселении жителей города Шебекино Белгородской области, который также подвергается массовым обстрелам ВСУ.

Лолита уточнила, что речь идет о благотворительных акциях, организованных журналисткой Ксенией Собчак. 20 декабря она также посетила «голую» вечеринку Ивлеевой.

«Огромное спасибо команде Ксении Собчак, что она не в первый раз организовывает помощь нашим гражданам, которые в этом нуждаются. <...> Было и Шебекино, теперь — Белгород. Ни один из нас не оставался в стороне, просто никогда об этом не говорили. Если кто-то хочет помочь, у Ксении все очень прозрачно», — заявила исполнительница в видеообращении.

Лолита добавила, что в хорошие и плохие времена граждане России должны быть рядом.

«Кто может, присоединяйтесь, пожалуйста. Я никогда не участвую в сборах через фонды. Всегда делаю это адресно. В тяжелые и светлые минуты мы должны быть рядом», — написала она в своем Telegram-канале.

На восстановление системы отопления в Климовске уйдут миллиарды

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что для стабилизации ситуации с теплоснабжением в подольском микрорайоне Климовск необходимо инвестировать миллиарды рублей. По его словам, ситуацию с ЖКХ нужно довести до ума.

«Это потребует от нас и заметных средств — это миллиарды рублей, которые мы должны сюда проинвестировать для того, чтобы стабилизировать здесь ситуацию», — сказал Воробьев.

Жителям Климовска, которые оказались без теплоснабжения из-за аварии в котельной, раздавали обогреватели. Некоторые граждане продолжают обогреваться с помощью газовых плит и находятся в квартирах в верхней одежде. В Климовске были открыты пункты временного размещения, где людям раздают горячие обеды и продуктовые наборы.

Из-за аварии в котельной 4 января без отопления остались жители 176 многоквартирных домов. В квартирах мерзли 149 тысяч человек. Жалобы на отсутствие отопления поступают до сих пор. Одна из местных жительниц отмечала, что власти еще 20 лет назад признали наличие проблем с состоянием минимум половины домов Климовска. Она предположила на встрече с Воробьевым, что эти дома дешевле расселить, чем ремонтировать.

К утру 10 января отопление удалось восстановить в 122 домах микрорайона Климовск.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

РБК сообщил со ссылкой на источник в прокуратуре, что запись об аварии в журнале котельной Климовского специального патронного завода была сделана задним числом. Теперь завод могут национализировать.

Серийное производство авиабомбы «Дрель» в России начнется в 2024 году

Новейшая планирующая авиабомба «Дрель» будет запущена в серийное производство в 2024 году, сообщили в государственной корпорации «Ростех». Такое решение было принято после успешного прохождения боеприпасом всех определенных Минобороны испытаний. По словам разработчиков, бомбу практически невозможно распознать на радарах.

«На сегодняшний момент изделие прошло все виды испытаний, определенных заказчиком. Информация об использовании изделий в зоне СВО является закрытой. В 2024 году запланировано изготовление первой серийной партии авиабомбы „Дрель“», — рассказали в госкорпорации.

Бомба «Дрель» предназначена для ликвидации бронетанковой техники, наземных радиолокационных станций, пунктов управления и зенитных ракет комплексов. О начале ее разработки было объявлено в 2016 году. «Дрель» самостоятельно долетает до цели и раскрывается на необходимом расстоянии. При этом несработавший поражающий элемент через некоторое время самоликвидируется. Таким образом он не представляет опасности для населения.

Военкор Александр Сладков отметил в своем Telegram-канале, что информация об использовании новинки в оружейной области в зоне СВО закрыта. При этом он предположил, что ВС РФ вскоре возьмут бомбу на вооружение.

«„Дрель“ — это относительная новинка. Разработана в 90-х, испытана в 2016-м, ожидалась в войсках в 2018-м. О причинах торможения производства молчат. Ростех расшевелил тему. Информация о применении „Дрели“ в СВО закрыта, но сообщается, что совсем скоро начнем бомбить ею по-взрослому», — написал Сладков.

Ранее в Ростехе рассказали, что тестирование улучшенной версии зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-СМ-СВ» подходит к завершению. Машина соответствует требованиям Министерства обороны России. «Панцирь-СМ-СВ» разработан для обеспечения защиты Сухопутных войск ВС России и оснащен новым гусеничным шасси. Его возможности включают прикрытие и сопровождение систем ПВО на марше по снегу и бездорожью.

Гендиректор Ростеха Сергей Чемезов ранее сообщил, что в России создан новый барражирующий боеприпас «Суперкам» с высокой степенью защиты от систем радиоэлектронной борьбы. По его словам, у этого дрона есть две версии: разведывательная и камикадзе. В настоящее время версия камикадзе проходит испытания и демонстрирует заложенные в ней технические характеристики, добавил он.

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