Около 21 тысячи человек остались без отопления в Подольске SHOT: порыв на теплотрассе оставил без отопления 21 тысячу жителей Подольска

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Около 21 тысячи человек остались без отопления в подмосковном Подольске из-за аварии в местной котельной, сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что в одном из районов произошел порыв на теплотрассе.

По данным канала, отопление в 173 жилых домах в микрорайоне Климовск отключилось накануне днем. Температура воздуха на улице составляет около 20 градусов ниже нуля. При этом в квартирах данный показатель в среднем находится на отметке 13–15 градусов тепла. В результате инцидента в подъездах жилых домов также прорвало трубы.

В микрорайоне развернули шесть пунктов обогрева, в них установлены тепловые пушки. Аварию удалось устранить только утром в пятницу, 5 января, подача отопления будет возобновлена в ближайшее время. По уточненным данным, причиной инцидента стал гидравлический удар на теплосети, вызванный скачком напряжения на котельной.

В то же время сообщается, что аварии на коммунальных объектах также были зафиксированы и в других городах Подмосковья. Так, в Химках и Раменском местные жители жаловались на отсутствие отопления и света. В Чеховском районе свет давали только на два часа, в администрации заявили, что сработало аварийное отключение, проводятся восстановительные работы.

В Тульской области энергетикам пришлось заменить четыре трансформатора, которые вышли из строя из-за мороза. На отсутствие света пожаловались жители не менее 20 населенных пунктов. В Калининском районе люди на четыре часа остались без света, тепла и воды.

В Токсово Ленинградской области владельцы нескольких домов вторые сутки остаются без света, замерзают котлы и трубы. В Архангельской области несколько дней искали место утечки в трубе, подачу воды в дома уже восстановили.

Ранее жители микрорайона Отрадное в Москве пожаловались на отключение света, отопления и воды в домах после пожара на трансформаторной подстанции. Граждан застал сильный холод в квартирах утром в четверг, 4 января. Возгорание на объекте удалось ликвидировать к 08:52, после чего отдельных потребителей начали переключать на резервную схему электроснабжения.