Москвичи пожаловались на холод в домах после пожара на подстанции Москвичи рассказали об отключении отопления в домах из-за пожара на подстанции

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Ликвидация пожара на электроподстанции в Высоковольтном проезде, д. 1/39

Жители района Отрадное в Москве рассказали об отключении света, отопления и воды в домах после пожара на трансформаторной подстанции, сообщает «Газета.Ru». Граждане жалуются на сильный холод в квартирах с ранних часов четверга, 4 января.

Местная жительница Юлия, которая проживает в доме на улице Декабристов, 20к2, рассказала, что проснулась в 08:00 от холода. В квартире полностью отсутствовало отопление.

Нет ни воды горячей, ни электричества, ни отопления, даже чай не попить. Соответственно, жуткий холод. В этот момент градусник показывал −27 °C на улице, — сказала она.

Она добавила, что электроснабжение в домах на ее улице восстановили только несколько часов назад, дали горячую воду и отопление. При этом телевидение не работает.

Другой местный житель Валерий заявил, что коммуникации в квартире отсутствуют с семи утра. Он добавил, что является инвалидом второй группы и не может спуститься по лестнице в многоэтажном доме, чтобы согреться в торговом центре.

В квартире жуткий холод, замерзаем. Спасаться, кроме свитеров и одеял, нечем, в квартире очень холодно, градусника нет, но это жесть просто. С аварии прошло уже более четырех часов, но так и нет ни воды, ни тепла, ни света, — пожаловался мужчина.

Местная жительница Инесса рассказала, что в ее квартире температура составляет 15 °C. Согреваться приходится с помощью теплой одежды и одеял. При этом в доме находится мать женщины — пенсионерка с хронической астмой.

Пожар на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы произошел утром 4 января. Ликвидировать горение удалось в 08:52. При этом в МЧС добавили, что отдельных потребителей переключают на резервную схему электроснабжения. В пресс-службе городского хозяйства столицы сообщили, что без света остаются не менее 40 домов.